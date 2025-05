Incontro del comitato Sp 64 in Provincia | No al ponte a Roccamorice sì alla valorizzazione dell' arteria esistente

Il comitato SP 64, guidato da Francesco Palumbo, si riunisce per esprimere la propria ferma opposizione al progetto del ponte Celestino V, destinato a collegare Lettomanoppello e Roccamorice. Con 7 milioni di euro già stanziati dalla Provincia di Pescara, il comitato sottolinea l'importanza di valorizzare l'arteria esistente piuttosto che investire in nuove infrastrutture.

Comitato SP 64 incontra la Provincia sulla messa in sicurezza della strada

Solo una anteprima quella di oggi del comitato SP64 tra Lettomanoppello e Roccamorice: ha incontrato il dirigente della Provincia per la messa in sicurezza e per le frane ma una assemblea pubblica è p ...

