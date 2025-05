Incontro con Mario Cresci

Unisciti a noi per un mercoledì fotografico speciale in biblioteca con Mario Cresci, maestro della fotografia italiana. Scopri insieme a noi le tappe fondamentali della sua carriera, dagli "interni mossi" ai "segni", in un viaggio visivo che celebra la bellezza e la complessità dell'Italia. Un'opportunità imperdibile per gli amanti della fotografia!

Il mercoledì FOTOGRAFICO in BIBLIOTECA - viaggio in italia Al mercoledì fotografico in biblioteca abbiamo lo straordinario privilegio di incontrare mario cresci, uno dei maestri della fotografia italiana. ripercorriamo le tappe salienti della sua carriera, dagli "interni mossi" a "segni.

