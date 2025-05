Incidente tra due auto | due persone trasferite in ospedale in codice giallo

Grave incidente stradale ieri sera a Barlassina, dove due auto si sono scontrate violentemente. Due uomini sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo. L’episodio si è verificato intorno alle 20.30 lungo la Ss dei Giovi, all’incrocio con la farmacia, necessitando l'intervento delle autorità per gestire la situazione.

Grave incidente stradale ieri sera a Barlassina. Violento schianto tra due auto e due uomini vengono trasferiti in codice giallo all’ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30 di martedì 13 maggio lungo la Ss dei Giovi, all’incrocio della farmacia. È stata attivata subito la. 🔗Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Incidente tra due auto: due persone trasferite in ospedale in codice giallo

Su questo argomento da altre fonti

Incidente tra due auto, ferite le conducenti: una resta intrappolata tra le lamiere, è grave

msn.com scrive: REMANZACCO (UDINE) - Due donne donne sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi (13 maggio) ...

Scontro frontale tra due auto nel Milanese, muore il vigile del fuoco Fabio di Fulco: “Era un gigante buono”

Scrive fanpage.it: Lunedì sera due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 225 vicino a Magenta, a ovest di Milano ...

Magenta, scontro frontale fra due auto: muore Fabio Di Fulco, 55 anni, vigile del fuoco volontario

Si legge su msn.com: L’incidente sulla direttrice per Boffalora Sopra Ticino nelle vicinanze della Vetropack. L’uomo lavorava all’azienda Doria. Illeso e sotto choc il giovane che si trovava al volante dell’utilitaria. Il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cave, Roma: Morto Motociclista Emanuele Bangrazi in Incidente Auto-Moto, Guidatore Arrestato

Nella provincia di Roma, precisamente a Cave, una tragedia ha colpito la comunità quando Emanuele Bangrazi, un uomo di 40 anni, ha perso la vita in un incidente stradale coinvolgendo la sua moto e un'auto.