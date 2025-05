Incidente tra auto e moto sulla Lecco-Bergamo | soccorsi in azione

Un altro incidente stradale ha scosso la Lecco-Bergamo, con un sinistro avvenuto questa mattina, mercoledì 14 maggio, poco dopo le 7.15. Il collisione tra un'auto e una moto si è verificato lungo via Roma, nel centro di Vercurago, coinvolgendo un uomo di 43 anni, soccorso e trasferito immediatamente in ospedale.

Un altro incidente lungo la Lecco-Bergamo. Il sinistro si è verificato questa mattina, mercoledì 14 maggio, poco dopo le ore 7.15 lungo via Roma, la strada che attraversa il centro di Vercurago. Coinvolte un'automobile e una moto. Ad avere la peggio un uomo di 43 anni, soccorso e trasferito in. 🔗Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Incidente tra auto e moto sulla Lecco-Bergamo: soccorsi in azione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incidente a Palazzago: scontro auto-moto, un ferito grave

Riporta bergamo.corriere.it: Un uomo di 55 anni è in gravi condizioni dopo essersi scontrato con un'auto. L'incidente si è verificato sul tratto di statale Briantea che attraversa il territorio di Palazzago, all'altezza del super ...

Incidente a Cazzano Sant'Andrea: auto contro moto. Grave un ragazzo di 19 anni

Scrive bergamo.corriere.it: Illeso l'automobilista, di 43 anni. Il giovane portato all'ospedale Papa Giovanni ...

Castellabate, scontro tra auto e moto sulla Via del Mare: ferito un giovane centauro

msn.com scrive: Paura lungo la Via del Mare, tra Castellabate e Agropoli, per un incidente stradale che ha visto coinvolte una moto e una Jeep Compass. A rimanere ferito è stato un giovanissimo centauro, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cave, Roma: Morto Motociclista Emanuele Bangrazi in Incidente Auto-Moto, Guidatore Arrestato

Nella provincia di Roma, precisamente a Cave, una tragedia ha colpito la comunità quando Emanuele Bangrazi, un uomo di 40 anni, ha perso la vita in un incidente stradale coinvolgendo la sua moto e un'auto.