Incidente tra auto e moto | muore centauro di 47 anni

Un tragico incidente stradale ha scosso Roma e provincia lunedì 13 maggio, quando un violento scontro tra un'auto e una moto ha causato la morte di Dario Antonini, 47 anni. L'imprenditore locale, amato nella comunità, lascia un vuoto incolmabile, aumentando il triste bilancio di vite perdute sulle strade della Capitale.

Ancora sangue sulle strade di Roma e provincia. Un tragico incidente dall'esito mortale si è registrato alle porte della Capitale lunedì 13 maggio, quando intorno alle 21:30 un violento scontro tra un'auto e una moto ha spezzato la vita di Dario Antonini, 47 anni, imprenditore locale e volto molto noto di Tor San Lorenzo. Il sinistro è avvenuto su via delle Pinete, tratto della via Litoranea che collega Ostia ad Anzio, all'altezza della località di Colle Romito, tra Tor San Lorenzo e Lido dei Pini, nei pressi del consorzio. Antonini viaggiava in sella alla sua Honda CBR quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un'Alfa Romeo condotta da una donna di 69 anni, di nazionalità italiana. L'impatto, in prossimità di un incrocio, è stato fatale per il centauro, deceduto sul colpo nonostante il rapido intervento dei soccorsi. 🔗Leggi su Iltempo.it