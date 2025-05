Incidente sul lavoro nella notte a Origgio grave un uomo di 54 anni

Nella notte a Origgio si è verificato un grave incidente sul lavoro, coinvolgendo un uomo di 54 anni. L'allerta è scattata poco dopo le 2,45 quando l'uomo è caduto sul suolo all'interno di uno stabilimento in via I Maggio. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

