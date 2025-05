Incidente stradale a Torino | traffico bloccato all' incrocio tra corso Lecce e via Pilo

Oggi, mercoledì 14 maggio 2025, un incidente stradale ha complicato la situazione del traffico a Torino, precisamente all'incrocio fra corso Lecce e via Pilo. Lo scontro, avvenuto intorno alle 15:30, ha causato pesanti disagi alla circolazione, con il traffico completamente bloccato. Rimanete aggiornati per ulteriori dettagli. +++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.

Incidente stradale intorno alle 15,30 di oggi, mercoledì 14 maggio 2025, a Torino. Alcuni veicoli si sono scontrati all'incrocio tra via Pilo e corso Lecce. Pesanti disagi alla circolazione e traffico bloccato. +++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO le notizie di TorinoToday. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente stradale a Torino: traffico bloccato all'incrocio tra corso Lecce e via Pilo

Se ne parla anche su altri siti

Incidente stradale, un automobilista morto nel Torinese

Lo riporta msn.com: (ANSA) - TORINO, 13 MAG - Un uomo è morto nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Druento, nel Torinese, in viale Papa Giovanni. Era al volante di una Fia ...

Incidente a Torino Rebaudengo: scontro tra auto e camioncino che si ribalta col suo carico di macerie

Da torinotoday.it: Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio 2025, in piazza Rebaudengo a Torino. A scontrarsi sono stati un'auto Citroën e un camioncino carico di macerie che si è ribaltato ...

Incidente in tangenziale a Torino Villaretto: auto esce di carreggiata e si ribalta nel prato

Segnala torinotoday.it: Un incidente si è verificato nella serata di ieri, martedì 13 maggio 2025, nel tratto di tangenziale nord compreso tra gli svincoli per il raccordo Torino-Caselle e di Borgaro Torinese, sul territorio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Morta ingegnera di Formula 1 Antonia Terzi vittima di in un incidente stradale

Il mondo della Formula 1 è in lutto dopo aver appreso della morte di Antonia Terzi, geniale ingegnere corteggiato da Ferrari e Williams.