Incidente stradale 12enne investito e trasferito in ospedale in elisoccorso

Un pomeriggio di grande paura ha colpito Mezzago, dove un 12enne è stato investito mentre si trovava in via Biffi. L'incidente si è verificato intorno alle 16.30 e il ragazzo è stato rapidamente trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per ricevere le cure necessarie. La comunità è in apprensione per le sue condizioni.

Un pomeriggio di grande paura: un 12enne è stato investito ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 13 maggio, a Mezzago. Intorno alle 16.30 il ragazzino è stato investito in via Biffi e pare che.

