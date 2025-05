Incidente in moto nella galleria del San Gottardo | morto il 68enne italiano coinvolto nello scontro frontale

Un tragico incidente ha scosso la galleria del San Gottardo, dove un motociclista italiano di 68 anni ha perso la vita dopo uno scontro frontale. L'incidente è avvenuto sabato 11 maggio 2025, poco dopo le 17:20. La Polizia cantonale ha confermato il decesso dell'uomo, portando un rinnovato dolore alla comunità.

Non ce l’ha fatta il 68enne motociclista italiano rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto lo scorso sabato 11 maggio 2025, poco dopo le 17:20, all’interno della galleria autostradale del San Gottardo. A darne notizia oggi è la Polizia cantonale, che ha comunicato il decesso dell’uomo. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Incidente in moto nella galleria del San Gottardo: morto il 68enne italiano coinvolto nello scontro frontale

Approfondimenti da altre fonti

Incidente in moto nella galleria del San Gottardo: morto il 68enne italiano coinvolto nello scontro frontale

Secondo quicomo.it: L’uomo era stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Ferita gravemente anche la passeggera. Illesi gli occupanti dell’auto ...

Incidente stradale sul San Gottardo: muore motociclista italiano di 68 anni

Da laprovinciadivarese.it: Oggi, mercoledì 14 maggio, è arrivata la conferma del decesso del motociclista, mentre la passeggera tedesca, sebbene ferita, è fuori pericolo (foto d'archivio) ...

Ticino, scontro auto-moto nella galleria del San Gottardo: gravissimi un 68enne e una 66enne

Come scrive luinonotizie.it: Poco dopo le 17.20 di ieri, domenica 11 maggio, all’interno della Galleria autostradale del San Gottardo, in Canton Ticino, si è verificato un incidente stradale. Un 68enne italiano stava circolando i ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Urbino: Incidente Mortale tra Pullman di Ragazzi e Ambulanza in Galleria

La città di Urbino è stata scossa da un tragico incidente che ha coinvolto un pullman di giovani in gita e un'ambulanza.