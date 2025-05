Incidente al viale Mediterraneo tamponamento a catena e traffico in tilt | tre feriti

Un incidente stradale lungo il viale Mediterraneo, nei pressi dell'uscita per Canalicchio, ha provocato un tamponamento a catena che ha coinvolto un furgone e due auto. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la polizia stradale e municipale, mentre il traffico è bloccato.

