Incidente ad Ardea Dario Antonini muore a 48 anni in uno scontro tra la sua moto e un’auto

Un tragico incidente ad Ardea ha portato alla morte di Dario Antonini, un motociclista di 48 anni, coinvolto in uno scontro con un'auto mentre viaggiava sulla sua Honda Cnr. Nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c'è stato nulla da fare. L'automobilista coinvolto è stata sottoposta ad alcol e drug test.

