Incidente a Torino | scontro tra auto e moto giovane centaura grave in ospedale

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 maggio 2025, in corso Trapani a Torino. Un violento scontro tra una Fiat Multipla e una moto Motron Nomad ha coinvolto un giovane centauro, che si trova attualmente in condizioni critiche in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti.

Un brutto incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 maggio 2025, in corso Trapani a Torino. A scontrarsi, nel tratto compreso tra gli incroci con via Orsiera e via Sestriere, sono stati un'auto Fiat Multipla e una moto Motron Nomad e ad avere la peggio è stata la. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente a Torino: scontro tra auto e moto, giovane centaura grave in ospedale

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente a Torino: scontro tra auto e moto, centaura grave in ospedale

Riporta torinotoday.it: Un brutto incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 maggio 2025, in corso Trapani a Torino. A scontrarsi, nel tratto compreso tra gli incroci con via Orsiera e via Sestriere, son ...

Incidente stradale a Torino: traffico bloccato all'incrocio tra corso Lecce e via Pilo

Scrive torinotoday.it: Grave stradale intorno alle 15,30 di oggi, mercoledì 14 maggio 2025, a Torino. Un'auto e una moto si sono scontrate all'incrocio tra via Pilo e corso Lecce Continua a leggere le notizie di TorinoToday ...

Incidente sulla tangenziale nord di Torino blocca la viabilità e manda due persone in ospedale

gaeta.it scrive: Un incidente tra Fiat Punto, Volkswagen Bora e Ford Kuga sulla tangenziale nord di Torino vicino alla Statale 24 a Collegno ha causato due feriti e un blocco totale del traffico con ripercussioni fino ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Torino : 17enne schiacciato da un muletto morto per incidente domestico

Il 17enne morto in serata a Nole, nel torinese, schiacciato da un muletto, è deceduto per un " incidente domestico " e non sul lavoro.