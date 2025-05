Incidente a Sant' Antonino di Susa | scontro tra auto e bici morto Vittorio Perottino di Borgone

Un tragico incidente ha scosso Sant'Antonino di Susa nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio 2025. Vittorio Perottino, un uomo di 79 anni originario di Borgone Susa, è venuto a mancare dopo essere stato investito da una Jeep Renegade mentre percorreva in bicicletta via Abegg. Purtroppo, la caduta ha avuto conseguenze fatali.

Vittorio Perottino, 79enne di Borgone Susa, è morto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 maggio 2025, mentre si viaggiava in bici in via Abegg a Sant'Antonino di Susa. Il suo mezzo è stato urtato da un'auto Jeep Renegade e lui è stato sbalzato a terra battendo la testa sull'asfalto. Nonostante il. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente a Sant'Antonino di Susa: scontro tra auto e bici, morto Vittorio Perottino di Borgone

