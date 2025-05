Inchiesta Palude | Così Claudio Vanin pilotava le accuse di Angelica Bonsignori a Boraso Nuove carte della difesa

Una ritrattazione sorprendente da parte di Angelica Bonsignori scuote le fondamenta dell'inchiesta Palude, incrinando le accuse contro Boraso. Nuove carte della difesa fanno emergere inquietanti interrogativi sulle verità nascoste. A Venezia, la Procura si trova ora a dover affrontare un panorama legale decisamente incerto. Cosa riserverà il futuro a questa intricata vicenda?

VENEZIA - Inaspettata e spiazzante, la ritrattazione di Angelica Bonsignori pone più di qualche interrogativo attorno all?inchiesta Palude: cosa succederà adesso? Per la Procura. 🔗Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Inchiesta Palude: «Così Claudio Vanin pilotava le accuse di Angelica Bonsignori a Boraso». Nuove carte della difesa

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tutti contro Morgan - da Tommaso Paradiso ad Annalisa al fianco di Calcutta e Angelica

Per Levante è arrivato il momento di scegliere da che parte stare in merito a comportamenti come Revenge porn, violenza sulle donne, maschilismo, stalking e tutto ciò che inquina la nostra società e su cui non dobbiamo mai abbassare la guardia.