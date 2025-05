Inchiesta Palude | Così Claudio Vanin pilotava le accuse di Angelica Bonsignori a Boraso Nuove carte della difesa

L'inchiesta Palude, al centro di un tumulto giuridico, subisce una brusca svolta con la ritrattazione di Angelica Bonsignori. Le nuove carte della difesa di Claudio Vanin riaccendono i riflettori sulle accuse a Boraso. La situazione si complica, sollevando interrogativi inquietanti su quale sarà il futuro dell'indagine e le conseguenze per i coinvolti.

VENEZIA - Inaspettata e spiazzante, la ritrattazione di Angelica Bonsignori pone più di qualche interrogativo attorno all?inchiesta Palude: cosa succederà adesso? Per la Procura.

