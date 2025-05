Inchiesta in ospedale prescrizione per 23 imputati tra medici infermieri e amministrativi

Un'ampia inchiesta giudiziaria ha coinvolto 28 professionisti dell'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, tra cui medici, infermieri e personale amministrativo. Le indagini, giunte a conclusione per il filone principale, portano a 23 imputazioni per associazione a delinquere e truffa aggravata, rivelando gravi irregolarità nel sistema sanitario locale.

SESSA AURUNCA – È arrivata a conclusione, almeno per il filone principale, l'inchiesta giudiziaria che coinvolgeva 28 persone tra medici, infermieri e amministrativi in servizio presso l'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, accusati a vario titolo di associazione per delinquere e truffa aggravata.

