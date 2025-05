Inchiesta Curve Mauro Russo resta ai domiciliari | respinta la richiesta di revoca della misura cautelare per l’ultrà dell’Inter

Il gip di Milano, Domenico Santoro, ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari per Mauro Russo, 67 anni, noto ultrà della curva Nord dell'Inter. Arrestato il 5 maggio scorso nell'ambito di un'inchiesta, Russo è un ex socio di celebri calciatori come Paolo Maldini e Bobo Vieri, estranei all'inchiesta.

Milano, 14 maggio 2025 – Il gip di Milano Domenico Santoro ha respinto l'istanza di revoca degli arresti domiciliari presentata da Mauro Russo, 67 anni, ultrà della curva Nord interista Ex socio di Paolo Maldini e Bobo Vieri (estranei all'inchiesta), Mauro Russo era stato arrestato lo scorso 5 maggio con altri in un nuovo filone dell' inchiesta sulle curve di San Siro, perché accusato di essere stato un presunto intermediario nell' estorsione sul business del parking ai danni dell'imprenditore Gherardo Zaccagni.

