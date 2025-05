Inchiesta Clean 1 slitta l’udienza preliminare | in quattro chiedono i danni

L'udienza preliminare dell'inchiesta Clean 1 è slittata, mentre quattro soggetti hanno chiesto di costituirsi parte civile. L'inchiesta coinvolge 15 indagati accusati di reati gravi, tra cui peculato e frode nelle pubbliche forniture, emergendo come un caso di rilevanza significativa a Pavia. Le richieste sono state presentate ieri durante l'udienza.

Pavia – Quattro richieste di costituzione di parte civile nell’ambito dell ’inchiesta Clean 1, che vede indagate 15 persone con le accuse a vario titolo di peculato, frode nelle pubbliche forniture, turbativa d’asta e rivelazione di segreto istruttorio. Le richieste sono state avanzate ieri davanti al gup Daniela Garlaschelli, che ha rinviato al 4 giugno per valutare alcune osservazioni sollevate dalle difese, per esempio sulla genericità della quantificazione del danno, e dunque decidere quali accogliere. Hanno chiesto di costituirsi parti civili Asm Pavia, il Comune di San Genesio, Arpa e il gruppo consiliaredi minoranza San Genesio Futura. Gli indagati sono il sindaco di San Genesio Enrico Tessera, l’ex presidente di Asm Manuel Elleboro e l’ex direttore generale di Asm Giuseppe Chirico, la ex consigliera di Asm Elisabetta Fedegari, l’imprenditore Dario Francolino e il titolare di una società Rocco Reitano, l’impiegata Elisa Bacaloni, l’ingegnere Gianluca di Bartolo, la funzionaria comunale di San Genesio Nausica Donato, i costruttori Giuseppe Maiorino e Biagio Maiorino, Marco Musella di una società di progettazione, la funzionaria di Arpa Mara Tognoli, il carabiniere attualmente sospeso Antonio Scoppetta e l’ex ufficiale dei carabinieri Maurizio Pappalardo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inchiesta Clean 1, slitta l’udienza preliminare: in quattro chiedono i danni

