Inchiesta-bis su Emanuele De Maria | al setaccio i 18 mesi alla reception dell’hotel Berna tra lavoro e testimonianze dei colleghi

Milano – Ore 12.30 di sabato, biglietteria del Duomo. Un uomo avanza verso gli sportelli: indossa un paio di jeans, una maglietta nera a maniche corte e una sciarpa tipo kefiah attorno al collo. In mano ha un depliant che illustra le bellezze della Cattedrale: vuole comprare un biglietto per le Terrazze. Forse l’addetto gli dice che per quel giorno non ci sono disponibilità; e lui, come un normale turista, tira fuori 18 euro e prende un ticket per il giorno dopo. Emanuele De Maria - Combo con foto dell'hotel Berna in via Napo Torriani a Milano nei pressi del quale è un uomo di 50 anni è rimasto ferito per accoltellamento e foto di Emanuele De Maria, 35 anni, ricercato come autore dell'accoltellamento, Milano, 10 maggio 2025. ANSAANSA Primo pomeriggio di domenica, cambio di scena. Quella stessa persona ricompare in cima al Duomo: una telecamera lo immortala mentre sale le scale, stavolta con la sciarpa in testa per non farsi riconoscere o per ripararsi dal sole. 🔗Leggi su Ilgiorno.it