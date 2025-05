Inceneritori green in Italia via alla gara | dove saranno costruiti

In Italia, la lotta contro l'emergenza rifiuti segna una svolta significativa con la pubblicazione di una gara d'appalto per la costruzione di due nuovi inceneritori green in Sicilia. Questi termovalorizzatori potrebbero trasformare la gestione dei rifiuti nella regione, riducendo la dipendenza dalle discariche e promuovendo un modello sostenibile e innovativo.

È stata pubblicata una gara d'appalto per la progettazione di due nuovi termovalorizzatori in Sicilia. Una svolta strategica e operativa per una regione che da anni soffre una cronica emergenza rifiuti e una forte dipendenza dalle discariche e che, se riuscirà nell'impresa, potrebbe diventare un modello per altri territori italiani ancora in ritardo. Quanto costeranno i termovalorizzatori in Sicilia. L'annuncio è arrivato il 9 maggio 2025: Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza per il Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia, ha pubblicato la procedura di gara per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica e della direzione lavori (opzionale) dei due impianti. Il valore complessivo dell'appalto è pari a 44 milioni di euro, suddivisi equamente tra la fase progettuale (22 milioni) e l'opzionale direzione lavori (altri 22 milioni).

