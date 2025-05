Incendio sulla Palermo-Catania mezzo pesante distrutto dalle fiamme

Un violento incendio ha distrutto un mezzo pesante sull’autostrada A19, causando il blocco del traffico tra gli svincoli di Resuttano e Irosa in direzione Palermo. Questa mattina, vigili del fuoco e polizia stradale sono intervenuti per domare le fiamme che hanno avvolto un mezzo di movimento terra, complicando ulteriormente la situazione viaria.

Traffico in tilt per un incendio sull'A19. I vigili del fuoco e il personale della polizia stradale sono intervenuti questa mattina per un rogo divampato tra gli svincoli di Resuttano e Irosa, nella carreggiata in direzione Palermo, per un mezzo di movimento terra che è stato avvolto dalle fiamme.

