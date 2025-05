Incendio nel sottotetto Evacuata la casa di riposo Ospiti trasferiti in altre Rsa

Un incendio ha sconvolto ieri mattina la casa di riposo del paese, costringendo all'evacuazione di tutti i 27 ospiti. Grazie all'intervento tempestivo, gli anziani sono stati trasferiti in altre RSA a Colombare di Sirmione e Peschiera del Garda, mentre le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state avviate.

Paura ieri mattina nella casa di riposo del paese, dove è divampato un incendio. Tutti i 27 ospiti sono stati messi in salvo e, in attesa del ripristino della struttura, trasferiti in altre due residenze, a Colombare di Sirmione e a Peschiera del Garda. Erano circa le sette quando una colonna di fumo è stata vista alzarsi dal tetto di Villa Albertini, la comunità residenziale per anziani che si affaccia sulla centrale piazza don Gnocchi. Le fiamme sono divampate per ragioni in corso di accertamento da uno spogliatoio nel sottotetto e per fortuna sono rimaste confinate all’ultimo piano dell’edificio. "Al bar vicino, a quell’ora, c’era un gruppo di artigiani che prendeva il caffè – racconta il sindaco, Alex Franzoni, che è corso sul posto –. In molti si sono precipitati a dare una mano per evacuare la casa di riposo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio nel sottotetto. Evacuata la casa di riposo. Ospiti trasferiti in altre Rsa

