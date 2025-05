Incendio nel milanese devastati pannelli solari sopra un capannone

Mercoledì 14 maggio, un incendio ha devastato l'impianto fotovoltaico di un capannone in via Pellizza Da Volpedo, a Cinisello Balsamo. Le fiamme, che si sono sprigionate nel pomeriggio, sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti con quattro mezzi per riportare la situazione sotto controllo.

Un incendio ha devastato l'impianto fotovoltaico di un capannone in via Pellizza Da Volpedo a Cinisello Balsamo nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sul posto con quattro mezzi.

