Incendio in un deposito in via America Latina indagini in corso | si cerca un uomo ripreso dalle telecamere

Nelle prime ore di martedì 14 maggio, un violento incendio ha ridotto in cenere un deposito in via America Latina, nel cuore della città. Le indagini sono in corso e gli inquirenti stanno cercando un uomo ripreso dalle telecamere di sorveglianza, mentre il pronto intervento ha impedito che il rogo si espandesse ulteriormente.

È ancora avvolto dal mistero l'incendio che nelle prime ore della mattinata di martedì 14 maggio ha devastato un magazzino situato in via America Latina, una zona centrale e trafficata della città. Le fiamme hanno ridotto in cenere l'intera struttura, rendendola inagibile, ma il pronto intervento.

