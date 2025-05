Incendio all’ospedale Policlinico Federico II di Napoli | evacuati alcuni pazienti

Un incendio è scoppiato questa mattina all'ospedale policlinico Federico II di Napoli, interessando l'edificio 14. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, evacuando alcuni pazienti per motivi di sicurezza. Le operazioni di emergenza sono in corso. Continua a leggere...

Un incendio è divampato questa mattina all'edificio 14 del complesso ospedaliero della zona collinare: sul posto i vigili del fuoco. In via precauzionale alcuni pazienti sono stati evacuati. 🔗Leggi su Fanpage.it

