Incendio all’ospedale in Italia pazienti evacuati | la situazione

Momenti di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 14 maggio, all'ospedale Policlinico Federico II di Napoli, interessato da un incendio di grosse proporzioni: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale partenopeo, che si sono adoperati per domare le fiamme. Sono ancora esigue le informazioni sull'incendio: da quanto si apprende, il rogo avrebbe interessato il reparto di Odontostomatologia e Mini Chirurgia maxillo-facciale, nell'edificio 14 del complesso ospedaliero della zona collinare. In via precauzionale, alcuni pazienti sono stati evacuati e spostati in altri reparti. +++ Notizia in aggiornamento +++