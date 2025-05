Incendio al nono piano di uno stabile | salvati mamma figlio e i due cani

Un incendio è scoppiato al nono piano di un edificio nel rione Librino di Catania, mobilitando diverse squadre dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di soccorso, è stata salvata una madre con suo figlio e i loro due cani, mentre i pompieri lavoravano per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell'area.

Un incendio è divampato in un appartamento al nono piano di uno stabile nel rione Librino di Catania. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. Durante le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco, hanno tratto in salvo una donna, un bambino e due cani. L'incendio ha interessato l'intero appartamento e, a scopo precauzionale, l'intero stabile.

