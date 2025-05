Incendio a Rosta va a fuoco un magazzino di sanitari | colonna di fumo visibile da distante

Nel pomeriggio di mercoledì 14 febbraio 2025, un incendio ha coinvolto un magazzino di sanitari in corso Moncenisio, nella zona industriale di Rosta. Una densa colonna di fumo si è alzata nell'aria, visibile da lontano, mentre i vigili del fuoco sono accorsi per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell'area.

Un incendio è divampato in un magazzino di sanitari in corso Moncenisio (la statale 25), nella zona industriale di Rosta, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 febbraio 2025. Dall'edificio si è alzata una colonna di fumo che è stata visibile a lungo da distante. Sul posto sono intervenuti i vigili. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incendio a Rosta, va a fuoco un magazzino di sanitari: colonna di fumo visibile da distante

Riporta gaeta.it: Un incendio ha distrutto un magazzino edile a Rosta, provincia di Torino; i vigili del fuoco hanno domato le fiamme senza feriti, mentre carabinieri e polizia locale gestivano sicurezza e viabilità.

Secondo torinoggi.it: Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 maggio, i pompieri sono intervenuti a Rosta in seguito ad un incendio presso un magazzino edile. Per estinguere e mettere in sicurezza l’area sono intervenute 6 ...

Riporta giornalelavoce.it: Fiamme tra materiali da costruzione, ma nessuna persona è rimasta coinvolta: l’intervento tempestivo ha evitato danni maggiori ...

