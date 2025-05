Incendi boschivi in calo la Calabria sceglie i droni per proteggere il suo verde

La Calabria fa un passo avanti nella lotta contro gli incendi boschivi, presentando il nuovo Piano antincendio boschivo 2025. Durante un convegno a Catanzaro, esperti e istituzioni hanno discusso l'innovativa strategia che includesse l'uso dei droni, segnando un importante progresso nella protezione del patrimonio verde regionale.

La Regione Calabria rilancia con decisione la sua strategia contro gli incendi boschivi. È stato presentato oggi, nella sede della Cittadella regionale a Catanzaro, il nuovo Piano antincendio boschivo 2025, nel corso di un convegno che ha riunito esperti, istituzioni e centri di eccellenza.

