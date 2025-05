Martedì 20 maggio 2025, alle ore 11, si terrà l'inaugurazione ufficiale dell'apiario di Este, situato nel parco di Via Zuccherificio, in occasione della Giornata Mondiale delle Api. Questo apiario, attivo da marzo 2025, è gestito da un esperto apicoltore dell’Associazione Patavina Apicoltori, promuovendo la biodiversità e l'importanza delle api nel nostro ecosistema.

