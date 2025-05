Inaugurata la nuova sede del Siena Club Corrente Bianconera a Castellina Scalo

Inaugurata la nuova sede del Siena Club Corrente Bianconera a Castellina Scalo, un evento che ha visto la presenza di leggende come Beretta, Portanova e Ficagna. Tifosi e protagonisti della stagione si sono riuniti per celebrare l’amore per la Balzana, rafforzando i legami tra passato e presente della storica squadra senese.

Beretta, Portanova, Ficagna, Argilli, Radice, ‘vecchie’ glorie bianconere. Stefano Osti, Maria Cecilia Tarabochia, nomi che rimarranno per sempre legati ai colori della Balzana. E poi i protagonisti della stagione appena conclusa nonché rappresentanti della tifoseria organizzata: tutti riuniti allo stesso tavolo, per l’inaugurazione della nuova ‘casa’ del Siena Club Corrente Bianconera, a Castellina Scalo. "Una serata tra amici" l’ha definita il presidente Massimiliano Virto. E’ stata proprio così. "Sono orgoglioso della nostra nuova sede – ha affermato –. Siamo nati nel 2002, agli albori della Serie A, secondo club bianconero più longevo, dopo i Fedelissimi. Purtroppo non abbiamo potuto festeggiare il ventennale perché la sede precedente era piccolina, finalmente adesso abbiamo dei locali adeguati, grazie alla giunta comunale e al sindaco di Monteriggioni Andrea Frosini che ci sono venuti incontro. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inaugurata la nuova sede del Siena Club Corrente Bianconera a Castellina Scalo

