inaugurata la filiale della cassa a comacchio

Inaugurata la nuova filiale della Cassa di Ravenna a Comacchio, un passo significativo dopo il recente centenario di San Pietro in Vincoli. "Celebriamo questa apertura in una città storicamente legata a Ravenna, dimostrando con i fatti l'impegno della Cassa nel supportare le comunità locali e costruire relazioni durature nel territorio", affermano i rappresentanti dell'istituto.

"Appena qualche giorno fa abbiamo festeggiato il centenario di una filiale, a San Pietro in Vincoli: oggi celebriamo la nascita di una nuova filiale a Comacchio, città vicina e storicamente amica di Ravenna. Questo è il nostro modo di dire con i fatti e non solo con le parole che la Cassa di Ravenna c'è dal 1840, privata e indipendente, e ci sarà sempre al fianco delle persone, del territorio e delle famiglie". Lo ha detto il Presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli intervenendo all'inaugurazione della nuova filiale della Cassa di Ravenna a Comacchio, in piazza Folegatti.

