Inaccettabile tassare i film e la creatività l’arte è una minaccia per autocrati e fascisti | Robert De Niro attacca Trump al Festival di Cannes 2025

Robert De Niro, durante l'apertura del Festival di Cannes 2025, usa la sua voce potente contro Trump, denunciando l'inaccettabilità di tassare la creatività. Nell'incantevole cornice del festival, l'attore evoca la rabbia di Travis Bickle in un accorato appello per la libertà d'espressione, mentre riceve la Palma d'Oro alla carriera da Leonardo DiCaprio.

Robert De Nir o attacca Trump. Non è una novità, ma la splendida cornice dell’apertura del Festival di Cannes 2025 diventa un megafono che ne amplifica una rabbia molto alla Travis Bickle di Taxi driver. Onorato per una Palma d’Oro alla carriera consegnata da Leonardo DiCaprio (“ha ispirato noi attori a considerare il nostro mestiere non come una semplice performance ma come una profonda trasformazione”), l’81enne icona del cinema scorsesiano, nell’ultimo ventennio non proprio selezionatore di proprie memorabili parti in scena, ha usato il palco della Croisette per un comizio radicalmente anti Trump. “Nel mio Paese stiamo lottando con tutte le nostre forze per la democrazia che un tempo davamo per scontata”, ha esordito De Niro riferendosi probabilmente all’elettorato democratico sconfitto delle elezioni che si sta riorganizzando. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it