In viaggio per far conoscere la Romagna in Cina coppia riminese percorre 6 mila chilometri in moto

Una coppia riminese si avventura in un emozionante viaggio di 6.000 chilometri attraverso la Cina, a bordo della loro moto. Con 45 giorni di esplorazione, due festival motociclistici e otto regioni attraversate, il loro tour mira a far conoscere la bellezza e la cultura della Romagna, creando un ponte tra due mondi lontani.

Un viaggio lungo 45 giorni, due festival motociclistici, 6 mila chilometri percorsi in sella a una moto, 8 regioni attraversate. Sono i numeri del viaggio attraverso la Cina che ha visto protagonista una coppia di motociclisti riminesi che per oltre 40 giorni ha attraversato il Paese del Dragone. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - In viaggio per far conoscere la Romagna in Cina, coppia riminese percorre 6 mila chilometri in moto

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sì viaggiare: cosa propone la Romagna

Da livingcesenatico.it: La Romagna, nel mese di maggio, si trasforma in un mosaico di esperienze indimenticabili. Che siate amanti dell’arte, dello sport, della natura o in cerca di momenti di relax in famiglia, questo è il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

I sei fattori cruciali per capire il viaggio di Meloni in Cina

Giorgia Meloni sbarca a Pechino con un cappello aggiuntivo, che comporta un certo peso. Attualità - Giorgia Meloni il 28 luglio atterra a Pechino, dove incontrerà i tre massimi vertici del Partito Comunista: il presidente Xi Jinping, il primo ministro Li Qiang, e il presidente del comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, Zhao Leji, già segretario della Commissione per l’ispezione della disciplina, l’organo che ha eseguito le purghe (su ordine di Xi) di chi è stato accusato di corruzione.