In via Libia torna il doppio senso di marcia

In via Libia riprende il doppio senso di marcia grazie ai progressi nei lavori di interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore. A partire da giovedì 15 maggio, il tratto stradale verrà riaperto, facilitando il traffico in attesa della conclusione dei cantieri necessari per la realizzazione del progetto.

I lavori di interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore progrediscono e così anche i cantieri stradali necessari alla sua realizzazione. Per questo, da giovedì 15 maggio, in via Libia sarà ripristinato il doppio senso di marcia, in corrispondenza del cantiere. Il tratto stradale. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - In via Libia torna il doppio senso di marcia

Approfondimenti da altre fonti

In via Libia torna il doppio senso di marcia, nuova fase per il cantiere ferroviario

Da gazzettadibologna.it: Da giovedì 15 maggio via Libia riapre al doppio senso di marcia nel tratto interessato dal cantiere della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore.

