In un nuovo video pubblicato da Kensington Palace su Instagram la principessa del Galles invita a riscoprire lo straordinario potere della natura e i suoi benefici su corpo e mente Perché il contatto con gli ambienti naturali fa star bene e allenta lo stress? Le risposte della scienza

In un recente video su Instagram, la principessa del Galles, Kate Middleton, invita a riscoprire il potere benefico della natura per corpo e mente. Sottolineando l'importanza del contatto con l'ambiente naturale, la principessa condivide come questo possa alleviare lo stress e favorire il benessere, definendo la natura il suo "santuario" personale.

La natura come rifugio, come luogo privilegiato per riconnettersi con se stessi e ritrovare la pace. A sottolineare l'importanza di trascorrere del tempo all'aria aperta è ancora una volta Kate Middleton. « La natura è il mio santuario » racconta infatti la principessa in un nuovo video pubblicato sul profilo di Kensington Palace. Kate Middleton tra gli scout: «La natura, il mio rifugio spirituale nei momenti difficili» X Kate Middleton e la Settimana della consapevolezza sulla salute mentale. La famiglia reale ha così annunciato su Instagram il lancio di Madre Natura, una nuova serie di video con cui la principessa di Galles intende rendere omaggio alla bellezza incontaminata delle stagioni che cambiano nel Regno Unito. Promosso in occasione della Settimana della consapevolezza sulla salute mentale, il progetto testimonia come la stessa Kate abbia trovato rifugio a livello fisico e mentale, tra boschi e campagne di Windsor, anche durante il difficile periodo vissuto.

