In ufficio fino alle 22 studi-sgabuzzino e paghe inesistenti | l’inferno di chi sogna di fare l' avvocato

In un panorama professionale che sembra un inferno, molti aspiranti avvocati vivono il burnout tra lunghe ore in ufficio e stipendi inadeguati. Attraverso il Dossier di RiminiToday, abbiamo ascoltato le esperienze di avvocate che, tra praticantati non retribuiti e paghe ridotte, cercano di emergere in un settore che fatica a valorizzare il talento e la dedizione.

Avvocati e avvocate in burnout, pagate poche centinaia di euro in 'nero' al mese con praticantati fatti totalmente a titolo gratuito. Con Dossier RiminiToday abbiamo incontrato alcune avvocate che negli ultimi anni hanno fatto accesso alla professione lavorando negli studi legali sparsi nel. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - In ufficio fino alle 22, studi-sgabuzzino e paghe inesistenti: l’inferno di chi sogna di fare l'avvocato

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cellularline lancia nuovi prodotti per lavoro casa e ufficio

Con Home+Office l’azienda reggiana viene incontro alle nuove esigenze del mondo lavorativo Negli ultimi due anni l’emergenza sanitaria ha imposto nuove abitudini, impattando su molti ambiti della quotidianità.