IN – Sucic che voglia di Inter | seguito corso per imparare l’italiano!

Sucic non vede l'ora di arrivare all'Inter e in Serie A. Come raccolto dalla redazione di Inter-News.it, il croato ha seguito per diversi mesi un corso per imparare la lingua italiana. CRESCITA – L'Inter si sta muovendo in anticipo sul mercato, tant'è che oltre a lavorare per chiudere prima del Mondiale per Club, il brasiliano Luis Henrique, aveva già chiuso a gennaio il colpo Petar Sucic. Il croato, attualmente alla Dinamo Zagabria, sarà ufficialmente nerazzurro a partire dal primo di giugno. L'accordo era già stato trovato e formalizzato durante la finestra invernale di calciomercato per un costo complessivo di 14 milioni di euro. Sucic, dal canto suo, ha già assaggiato un po' di Italia e di Milano, viste le visite mediche effettuate qualche mese fa. Sucic non vede l'ora di venire all'Inter: sta imparando la lingua italiana.