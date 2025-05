In spiaggia sventola la Bandiera Blu Premiati i Comuni della Riviera | Turismo d’eccellenza

La spiaggia si prepara a brillare con la Bandiera Blu, simbolo di turismo d'eccellenza. La Spezia, 14 maggio 2025 – Quattro spiagge e tre approdi della riviera sono stati premiati dalla Foundation for Environmental Education (Fee) durante la cerimonia di ieri a Roma, sottolineando l'impegno dei Comuni per la qualità e la sostenibilità delle loro acque e servizi.

La Spezia, 14 maggio 2025 – Quattro spiagge e tre approdi potranno sventolare anche nella prossima stagione estiva la Bandiera Blu, assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) ai Comuni rivieraschi nel corso della cerimonia che si è svolta ieri a Roma. Tutte ’promosse’ quindi le spiagge della provincia spezzina che già nelle passate stagioni si erano fregiate del riconoscimento, assegnata in base a una serie di parametri che vanno dalla pulizie del mare ai servizi in spiaggia, raccolta differenziata, corretta gestione dei rifiuti pericolosi, aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato e aree verdi. In provincia di Spezia premiate le spiagge La Vallà-Apicchi e Fornaci (Framura), il litorale di Bonassola, Levante Porto Levanto e Ghiararo (Levanto), Eco del Mare, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu-Marinella (Lerici). 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In spiaggia sventola la Bandiera Blu. Premiati i Comuni della Riviera: “Turismo d’eccellenza”

Cosa riportano altre fonti

Sventola la Bandiera blu. Vessillo comfermato per Massa e Carrara. Montignoso resta fuori

msn.com scrive: Il Comune di Lorenzetti non presenta la candidatura dal 2022. Persiani: “Un risultato che premia il grande lavoro di squadra”. Lorenzini: “Orogliosi di questo riconoscimento per la 13esima volta” ...

A Sassari sventolano tre Bandiere blu, ecco su quali spiagge

Si legge su sassarioggi.it: Per la quinta volta consecutiva, anche nel 2025 il litorale Sassari conquista tre Bandiere Blu assegnate dalla Fondazione Fee.

In Sardegna 16 Bandiere blu, la new entry è San Teodoro

Come scrive msn.com: La Bandiera blu in Sardegna sventola in 16 Comuni, uno in più rispetto all'anno scorso. La new entry è San Teodoro, con la spiaggia La Cinta. Altro punto a favore dell'Isola: non ci sono località che ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

DPCM Natale : Il governo ci ripensa, spostamenti solo tra i piccoli Comuni

Come annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e confermato dai ministri Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia (Regioni), "toccherà al Parlamento" decidere sulle eccezioni natalizie, "assumendosi tutte le responsabilità".