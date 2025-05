In Sardegna nasce AI Archeo-Hub

In Sardegna nasce AI Archeohub, un'iniziativa innovativa che utilizza le tecnologie di intelligenza artificiale per valorizzare il patrimonio nuragico. Grazie a nuovi modelli di classificazione automatica, ricostruzioni virtuali dettagliate e predizioni di siti archeologici inesplorati, si apre un futuro promettente per la ricerca e la conservazione della cultura sarda.

Roma, 14 mag. - Le tecnologie di intelligenza artificiale al servizio del patrimonio nuragico, con nuovi modelli per la classificazione automatica dei manufatti, ricostruzioni virtuali dettagliate di strutture architettoniche e predizioni di nuovi siti archeologici ancora da scoprire. Anche la catalogazione dei siti nuragici esistenti si potrà avvalere di classificazione automatiche basate su telerilevamento e "machine learning". Il primo Polo internazionale dell'intelligenza artificiale in archeologia, AI Archeo-HUB, un innovativo centro internazionale dedicato all'applicazione dell'intelligenza artificiale nell'archeologia digitale, trova casa in Sardegna, regione che con i suoi 8mila nuraghi, uno ogni 3 km quadrati, rappresenta un unicum a livello mondiale. La collaborazione internazionale promossa dal progetto punta a diffondere i risultati scientifici al grande pubblico e a rafforzare il turismo culturale, con significative ricadute positive per l'economia locale. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In Sardegna nasce "AI Archeo-Hub"

