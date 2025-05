in punta di piedi al gran teatro su il sipario sul festival della danza tra giovani promesse ed étoile

In punta di piedi, il sipario si alza al Gran Teatro di Viareggio, dove il festival della danza celebra giovani promesse ed étoile. Andrea Volpintesta, insegnante e coreografo, ha trovato nella città costiera la sua seconda casa, accogliendo talenti sotto il suono del mare e il ritmo dei passi che danzano tra arte e passione.

VIAREGGIO È ormai divenuta la sua seconda casa, di Andrea Volpintesta, insegnante, coreografo ed étoile, tra il rumore del mare e il silenzio delle sale rotto soltanto dai passi, severi e fluenti, della danza, quella che, da ormai diversi anni, ospita, insieme a lui, maestri e danzatori di calibro internazionale all'interno dell'evento, quest'anno alla sua quinta edizione, affermatosi e solidificatosi tra le stesse scuole di danza del territorio. Tornerà, dal 4 al 27 giugno, per tre settimane di saggi, master classes e grandi opportunità per i giovani e le giovani ballerine della città, con un'apertura anche oltre il confine viareggino, il Festival della Danza Città di Viareggio, che tornerà, in collaborazione con il Festival Pucciniano guidato da Fabrizio Miracolo, all'Auditorium Caruso di Torre del Lago.