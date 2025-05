In poche gocce… un mondo. Un gesto semplice e antico, capace di portare delicatezza e serenità nelle nostre vite. Aprire un flacone e lasciar cadere una sola goccia, su un polso o nell'aria, è un rituale che risveglia i sensi e nutre l'anima. Scopriamo insieme il potere di questi essenziali, che offrono benessere e armonia.

C’è un gesto antico che torna, silenzioso, nelle case di chi cerca delicatezza prima della forza. È quello di aprire un piccolo flacone e lasciar cadere una goccia. Una sola. A volte due. A volte tre. Sul polso, su un fazzoletto, o diffuse nell’aria. Solo di alcune aziende si possono anche assumere oralmente, come aiuto per venir fuori dolcemente da un problema momentaneo che ci affligge. In quella goccia c’è un mondo. Un rimedio, una memoria, un respiro. Gli oli essenziali non pretendono di sostituire la medicina. Non urlano, non aggrediscono. Offrono un aiuto lieve, a volte sufficiente per piccoli malesseri, per quelle giornate in cui il corpo chiede un sollievo, ma ancora non grida. La menta piperita rinfresca e apre il respiro. La lavanda rilassa, distende, consola. Il limone schiarisce la mente e disinfetta l’ambiente. 🔗Leggi su Lortica.it