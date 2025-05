In piazza Cesare Battisti a Nardò la presentazione del libro del procuratore Antonio De Donno

In Piazza Cesare Battisti a Nardò si tiene la presentazione del libro “La giusta direzione. Storia di un magistrato” di Antonio De Donno, ex procuratore di Brindisi. Questo appuntamento, organizzato dal movimento “Avanti Nardò”, fa parte di un ciclo di incontri dedicati alla divulgazione della sua opera edita da Manni. Un’occasione per approfondire il tema della giustizia.

