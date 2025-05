In offerta con WindTre i nuovi Samsung Galaxy S25 Edge

WindTre lancia un'offerta imperdibile per i nuovi Samsung Galaxy S25 Edge! A partire dal 13 maggio, portando un vecchio smartphone in negozio, i clienti possono acquistare il modello da 512GB a soli 22,99 euro al mese, abbinato all'offerta dedicata. Approfitta di questa occasione per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche!

ROMA – WindTre presenta, a partire dal 13 maggio, i nuovi Samsung Galaxy S25 Edge con un’offerta molto vantaggiosa. Portando in negozio un vecchio smartphone, i nuovi clienti potranno acquistare a rate i Samsung Galaxy S25 Edge 512GB a 22,99 euro in più al mese in abbinamento all’offerta dedicata Pack 5G Reload exChange che, al costo di 12,99 euro al mese, comprende Giga illimitati in 5G* full speed, minuti illimitati, 50 minuti verso l’estero e call center senza attese. Sarà possibile avere il nuovo modello Samsung anche con finanziamento e anticipo zero. I nuovi Samsung Galaxy saranno disponibili anche per i già clienti WINDTRE da almeno 6 mesi che, portando in negozio un vecchio smartphone, potranno prenderli a rate a partire da 26,99 euro in più al mese, effettuando un cambio offerta verso Mia Unlimited 5G Reload ExChange. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - In offerta con WindTre i nuovi Samsung Galaxy S25 Edge

Cosa riportano altre fonti

In offerta con WindTre i nuovi Samsung Galaxy S25 Edge

Si legge su lopinionista.it: ROMA – WindTre presenta, a partire dal 13 maggio, i nuovi Samsung Galaxy S25 Edge con un’offerta molto vantaggiosa. Portando in negozio un vecchio ...

WindTre sposta le sue offerte per anticipare il lancio del Galaxy S25 Edge

Lo riporta tecnoandroid.it: Il conto alla rovescia per l’arrivo del Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe aver influenzato le ultime decisioni commerciali di WindTre. L’operatore, infatti, ...

WindTre regala il 5G a tutti, anche a chi già ce l'ha: ecco come ottenerlo

Scrive smartworld.it: Dal 4 maggio al 4 giugno 2025 WindTre regala l'accesso alla rete 5G a tutti i suoi clienti ricaricabili che ancora non lo utilizzano. L'offerta si chiama "5G Gratis", costa zero euro al mese e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Samsung annuncia nuovi monitor

La versatile gamma di monitor presentata al CES 2022 riconferma la leadership di Samsung Electronics nel settore Tra le novità, new entry nel mondo Odyssey, nella categoria degli smart monitor e nei monitor ad alta risoluzione che combinano straordinaria qualità delle immagini a intuitive funzionalità d’uso Milano, 03 gennaio 2022 – Oggi Samsung Electronics ha annunciato i nuovi modelli della lineup di monitor che riconfermano la sua leadership nel settore.