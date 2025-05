In morte di Pepe Mujica ex-presidente dell’Uruguay e simbolo della lotta contro la dittatura

José Alberto Mujica Cordano, ex presidente dell'Uruguay e simbolo della resistenza contro la dittatura, è scomparso il 13 maggio all'età di 89 anni. La sua esistenza, intrisa di lotte e ideali, rappresenta una delle voci più significative del Novecento latino-americano, un faro di speranza e di giustizia sociale per molti.

José Alberto Mujica Cordano, ex presidente dell’Uruguay, è morto nel pomeriggio del 13 maggio (ora locale) all’età di 89 anni, nella sua casa poco fuori Montevideo. Nato il 28 maggio 1935, la sua vita è un ritratto delle lotte e delle tragedie vissute nel Novecento dal continente latino-americano. In gioventù “El Pepe”, come era chiamato dai suoi concittadini, aveva incontrato Enrique Erro, uno dei politici di spicco del Partido Nacional, liberale e panamericanista. Per tutti gli anni Cinquanta Mujica ha supportato il partito, tanto da divenire stretto collaboratore di Erro quando questi venne nominato Ministro del Lavoro nel 1959. Tuttavia, in polemica con lo spostamento a destra del Partido Nacional, Erro e Mujica nel 1962 ne uscirono per unirsi a Unione Popolare, una formazione di sinistra guidata fra gli altri dal Partito Socialista uruguayano. 🔗Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - In morte di Pepe Mujica, ex-presidente dell’Uruguay e simbolo della lotta contro la dittatura

