In Italia i dati di alfabetizzazione economico-finanziaria sono chiari e allarmanti

una realtà preoccupante che mette in luce l'importanza di educare e sensibilizzare la popolazione sui temi dell'economia e della finanza. Un'adeguata alfabetizzazione economico-finanziaria è fondamentale per affrontare le sfide quotidiane e prendere decisioni informate, riducendo il rischio di indebitamento e migliorando la qualità della vita.

Quanti di noi sono a conoscenza del fatto che in Italia esiste un diffuso analfabetismo economico? Secondo recenti studi, infatti, il 34% degli italiani possiede una scarsa consapevolezza finanziaria, percentuale che tocca il 42% se ci si focalizza unicamente sul target femminile. Si tratta di. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - In Italia, i dati di alfabetizzazione economico-finanziaria sono chiari e allarmanti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alfabetizzazione economica: chiave per l'equità di genere al forum ANSA Incontra

Riporta msn.com: Forum ANSA Incontra esplora l'alfabetizzazione economica come strumento per ridurre il divario di genere in Italia.

In Italia alfabetizzazione sanitaria insufficiente per il 23% della popolazione, meno della media Ue

Secondo quotidianosanita.it: sono ora disponibili i risultati del secondo studio europeo sull'alfabetizzazione sanitaria, basati sulle esperienze di 42.445 intervistati in 17 paesi della regione europea dell'Oms. In Italia ...

L'alfabetizzazione. Storia sociale d'Italia 1945/2000

raiscuola.rai.it scrive: Il filmato, tratto da una puntata del programma La storia siamo noi, analizza, nel corso di un dibattito in studio, lo stato e lo sviluppo della scolarizzazione in Italia ... ha affrontato il problema ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ue - Patuelli: Italia sia protagonista nuova Commissione - ruolo economico e vicepresidenza

Le banche del domani, che è già oggi, sono tutte in concorrenza, sono e saranno sempre più sostenibili, vigili verso ogni rischio per la salute e per l’ambiente, consapevoli, trasparenti, veloci, interattive ed umane, impegnate per l’educazione e la correttezza finanziaria, per garantire a ciascuno la libertà e la responsabilità di scegliere in quali modalità effettuare ogni tipo di operazioni''.