In Islanda con un litro di metanfetamina arrestato un 22enne di Taurisano

Un giovane di 22 anni originario di Taurisano è stato arrestato in Islanda dopo essere stato trovato in possesso di un litro di metanfetamina. Il ragazzo, proveniente dalla Spagna, è stato fermato all'aeroporto di Reykjavik durante un controllo di routine e ora si trova in carcere, segnando la fine del suo viaggio.

TAURISANO - Dalla Spagna, paese in cui viveva da diverso tempo, era giunto nell'aeroporto di Reykjavik, in Islanda, e fermato per un controllo è stato trovato in possesso di un litro di metanfetamina e trasferito in carcere. E' terminato così il viaggio di un 22enne di Taurisano (di cui non.

