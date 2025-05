In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Maggio | Per Trump pace vicina Bibi | Guerra

In edicola il 14 maggio, il *Fatto Quotidiano* esplora le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che annuncia una prossimità alla pace in Medio Oriente, mentre il premier israeliano Netanyahu intensifica le offensive. Con sanzioni cancellate per Siria e Iran, e la promessa di un futuro migliore per i gazawi, ci si interroga sulle reali prospettive di stabilità regionali.

Donald d’Arabia. Trump: “La pace è vicina”. Toglie la sanzioni alla Siria. E all’Iran: “Mai l’Atomica”. Passi avanti. Il presidente Usa: “I gazawi meritano futuro e leader migliori” Ma Bibi annuncia subito l’ennesima offensiva di Alessia Grossi Dentro, cioè fuori di Marco Travaglio. Devo confessare una grave lacuna: non sono mai riuscito a capire perché un condannato per gravi delitti a tot anni debba uscire con largo anticipo per questo o quel permesso. “Certezza della pena” non è un’invenzione dei giustizialisti forcaioli, ma del padre del garantismo Cesare Beccaria. Vuol dire che la condanna scritta nella sentenza definitiva . Il colloquio. Antonio Tajani: “Sulla Striscia stiamo col Papa: sì agli aiuti. Le Pen disgrega l’Ue”. “Non mi fido di Putin, non so se vuole la pace Ci opporremo al disegno della leader di FN” di Giacomo Salvini Diplomazia del denaro. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Maggio: Per Trump “pace vicina” Bibi: “Guerra

