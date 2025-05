in due in scooter rapinano rolex da 45mila euro

Due uomini in scooter hanno rapinato un quarantenne italiano di un prezioso Rolex Daytona del valore di 45mila euro. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì in una traversa di corso Lodi, dove la vittima, dopo un colpo allo specchietto della sua auto, si è trovata di fronte a una rapina fulminea.

Un quarantenne italiano è stato derubato dell’orologio Rolex Daytona da 45mila euro nel tardo pomeriggio di lunedì in una traversa di corso Lodi. Stando alle prime informazioni, l’uomo stava percorrendo via Scrivia quando ha sentito un colpo allo specchietto sinistro della sua auto. Quando ha abbassato il finestrino per sistemare il retrovisore, un rapinatore a volto coperto si è avvicinato e gli ha strappato dal polso il pregiato cronografo; poi l’aggressore è fuggito in sella a uno scooter, con un complice a "scortarlo" con un altro motorino. La chiamata al 112 del quarantenne ha generato l’intervento degli agenti delle Volanti, che hanno raccolto la denuncia. Ora le indagini della Mobile per risalire agli autori del raid: le modalità fanno pensare ai predoni seriali in trasferta dal Sud. 🔗Leggi su Ilgiorno.it