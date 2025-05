In dirittura d’arrivo i lavori sulla pista ciclabile di viale Nereo Rocco

I lavori sulla pista ciclabile di viale Nereo Rocco sono ormai in dirittura d'arrivo. Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Andrea Micalizzi, annuncia il prossimo completamento di questa importante infrastruttura, che mira a potenziare la mobilità sostenibile nella città. «Siamo ormai alle battute finali. In questi giorni si sta procedendo...

Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi annuncia il prossimo completamento della nuova pista ciclabile lungo via Nereo Rocco, un'infrastruttura fondamentale per migliorare la mobilità dolce in città. «Siamo ormai alle battute finali. In questi giorni si sta procedendo.

Si legge su torinosud.it: VINOVO - I lavori per il nuovo asilo nido di via Nuova sono ormai in dirittura d’arrivo: l’apertura del nuovo plesso scolastico è prevista per settembre 2025. «In questi giorni si stanno completando ...

Da ilgazzettino.it: PORTOGRUARO - In dirittura d'arrivo la gran parte delle opere pubbliche finanziate con i fondi del Pnrr. L'approvazione del Rendiconto 2024 ha offerto agli assessori l'occasione per ...

